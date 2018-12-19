Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2018, 14:24 — ИА Регнум. 69 уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов возбуждено в Ростовской области с начала 2018 года. Такие данные, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры, приводились 18 декабря на межведомственном совещании в Ростове-на-Дону под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя.

Craig Bennett Сколотая кирпичная кладка

Как отмечалось, из общего числа возбужденных уголовных дел 61 возбуждено в отношении застройщиков, еще восемь в отношении должностных лиц. При этом с начала года в регионе введено в эксплуатацию 57 домов, из них только четыре — из регионального плана-графика («дорожной карты») по ликвидации долгостроев. 171 дом строится с нарушением срока, а восстановление нарушенных прав участников долевого строительства, пострадавших от неправомерных действий застройщиков, все еще ведется низкими темпами, отмечалось на совещании. Претензии есть и к чиновникам, которые недостаточно контролируют работу в этом направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным региональной службы государственного строительного надзора на октябрь, в списки обманутых дольщиков в регионе включено 2157 человек. Всего в план-график включено 68 проблемных объектов. С начала года обманутые дольщики уже провели несколько акций протеста в Ростовской области.