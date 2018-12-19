Япония заявила протест РФ, Украина «просит» верующих выбрать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Строительство жилья на Курилах отозвалось протестом в Токио;
- Порошенко ставит верующих перед выбором: или Украина, или Россия;
- Наказание по 282 статье Уголовного кодекса смягчили;
- ЦБ дал прогноз об удорожании товаров;
- Известна средняя сумма взятки в России.
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