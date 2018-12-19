Вильнюс, 19 декабря, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В генеральной прокуратуре Литвы сегодня, 19 декабря, была созвана пресс-конференция, на которой генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис, глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис и генпрокурор полиции Линас Пярнавас объявили, что в Литве «ликвидирована» целая «сеть» лиц, которые «по заказу России» пытались дестабилизировать ситуацию в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Во время короткого брифинга должностные лица сообщили, что под стражу взяты литовский политик Альгирдас Палецкис и историк, общественный деятель Валерий Иванов, который является гражданином России, но постоянно проживает в Вильнюсе. Обыски прошли «во многих местах», задержано ещё больше человек, но их фамилии не раскрываются. Утверждается лишь, что все они граждане Литвы, кроме Иванова. Палецкис был арестован ещё в октябре, однако об этом не сообщалось.

Всем им за «шпионаж» грозит от 3 до 15 лет тюрьмы. Кроме Иванова, которому обвинения в шпионаже пока не предъявлены, он задержан из-за того, что во время обыска в квартире найдено огнестрельное оружие, утверждают литовские должностные лица.

По словам Пашилиса, во время обысков найдено «множество доказательств» противоправной деятельности, изъята техника и некие компьютерные данные. Кроме того, деятельность «сети шпионов» якобы была направлена в отношении политических партий.

«Это расследование я бы выделил по двум признакам. Первое, это расследование показало, что исполняющие указания российской разведки лица связаны с политическими партиями. Но они не связаны с парламентскими партиями», — заявил Пашилис.

Он также отметил, что в расследовании фигурируют эпизоды, которые происходили более года назад, а всё это время литовские спецслужбы «внимательно следили за ситуацией».

«Мы определили всю сеть лиц, которые вызывали угрозу нашей национальной безопасности. Если бы эта сеть не была ликвидирована, Литве угрожала бы большая опасность», — заявил генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

По утверждениям генерального директора ДГБ Дарюса Яунишкиса, это дело «только подтверждает» «стремления России» влиять на политическую ситуацию как в Литве, так и в Прибалтике. Он также отметил, что самостоятельно или через своих посредников оказывалось влияние на программы политических партий. Кроме того, эти лица, утверждает Яунишкис, «использовали разные каналы в СМИ» для увеличения эффективности «мягкой силы России».

«Мы должны всё время оставаться бдительными, угроза шпионажа не снизилась, и нет никаких тенденций, что она снизится в будущем. ДГБ и другие учреждения всегда готовы», — заявил Яунишкис.