Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Религиозные службы в Исаакиевском соборе проходят на постоянной основе в соответствии с соглашением между музеем и религиозной общиной. Ни о какой «передаче» РПЦ Екатерининского придела Исаакия речь не идет, но богослужения там могут проводиться по согласованию с музеем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 19 декабря директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

Иван Шилов ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Православные верующие имеют право молиться в православном соборе», — отметил Мудров. Однако это не должно нарушать и не нарушает нормальную работу музея.

«Если зайдете сегодня в храм, с правой, юго-восточной стороны увидите леса, там будет происходить реставрация. Эти леса перекрывают вход в Екатерининский придел. Но реставраторов мы попросили сделать дополнительный вход в придел. 7 декабря, в день святой Екатерины, там прошла церковная служба. С 8 декабря по 16 января 2019 года придел закрыт. Затем он откроется для всех посетителей, независимо от их верований», — сказал Мудров.

В приделе Александра Невского, давно используемом РПЦ, идут общедоступные утренние богослужения, после открытия музея в Исаакиевском соборе вводится режим платы за вход. После закрытия музея в приделе Александра Невского проводится вечерняя служба. Служба может проводиться единовременно только в одном приделе, напомнил Мудров.

«Без согласования с нами церковь ничего не проводит, потому что мы отвечаем за безопасность и охрану собора. Будут обращения о богослужениях в Екатерининском приделе после 16 января — будем их рассматривать», — сказал Мудров. Пока таких обращений не поступало.

Никто не обращался с просьбой о «передаче» РПЦ Екатерининского придела, и этот вопрос вообще не находится в нашей компетенции, добавил директор ГМЗ «Исаакиевский собор».

Он также сообщил, что в Рождество 7 января праздничные службы по традиции будут проходить в главном приделе собора.