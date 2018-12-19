Челябинск, 19 декабря, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Челябинской области на повышение транспортной доступности будет направлено 1,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Средства будут направлены в рамках областной программы по развитию транспортной доступности, рассчитанной на 2019−2021 год. Среди приоритетов областные власти называют садовых автобусных маршрутов, пригородного железнодорожного сообщения, а также поддержку авиации.

Среди прочего будут поддержаны и пенсионеры-садоводы. Для них на междугородних автобусах сохранят льготный проезд. Общая сумма, которую предстоит для этого потратить в 2019—2021 годах, составляет около 70 млн рублей.

Около 522 млн рублей власти направят и на субсидирование железнодорожных маршрутов. Всего в регионе курсирует 63 пригородных поезда.