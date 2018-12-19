Москва, 19 декабря, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Одной из тем, которые будут затронуты на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, станет возможное ужесточение санкций против России. Об этом журналистам заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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При этом Шохин отметил, что глава российского государства, скорее всего, сам поднимет этот вопрос. Также среди возможных тем для обсуждения глава РППС назвал фискальные нагрузки. Шохин уточнил, что встреча Путина с бизнесом состоится до 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о запланированной встрече президента РФ Владимира Путина с представителями российского бизнеса заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, она точно состоится до Нового года, но не на текущей неделе.