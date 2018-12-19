Москва, 19 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В Москве 19 декабря зафиксировано превышение уровня сероводорода. Данные об этом опубликованы на порталом «Мосэкомониторинга».

В противогазе

В 4:00 станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня сероводорода (H2S) до отметки 0,1327, что выше нормы более чем в 2,5 раза. В 9:00 определён пик второго скачка со значением 0,0607, что также превышает норму.

Отметим, что оба скачка превысили порог запаха, однако оказались далеко от уровня, способного нанести вред здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 декабря станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня в пять раз.