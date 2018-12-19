Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Возглавить Российский футбольный союз должен руководитель, способный решать не только оперативные, но и стратегические задачи, подобно уходящему в отставку Виталию Мутко, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 декабря, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя информацию об уходе действующего главы РФС со своего поста.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Виталий Мутко покидает должность президента РФС. Исполнять обязанность главы союза будет Сергей Прядкин. В числе будущих возможных кандидатов на этот пост эксперты называют также экс-президента «Зенита» Александра Дюкова.

«Я отношусь к тем немногим любителям спорта в России, которые относятся к Виталию Мутко с уважением и информацию о его отставке воспринимают с грустью. Реальная оценка его деятельности — впереди. На него повесили всех собак, он был слишком открытым, что тоже приводило к проблемам, но давайте посмотрим на результаты его работы. А это — подготовка и проведение Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу, подготовка нашей сборной к этому турниру и приглашение Станислава Черчесова.

Фигуру такого масштаба найти будет трудно, а между тем перед РФС сейчас стоят не только оперативные, но и стратегические вопросы. Что делать с вымиранием футбольных клубов? Должен ли измениться лимит на легионеров? Как научиться нормально выстраивать календарь турнира? Сколько команд должно быть в премьер-лиге?

Александр Дюков — хорошая кандидатура, но уверенности в том, что именно он сейчас займет этот пост, у меня нет. Если же РФС возглавит Сергей Прядкин — это будет, скорее, промежуточная фигура», — отметил Сергей Бавли.