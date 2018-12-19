Москва, 19 декабря, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 19 декабря, будет всецело находиться под влиянием внешних факторов. Сегодня завершается двухдневное заседание Федрезерва США, на котором его председателю Джерому Пауэллу предстоит нелёгкая задача убедить рынки в том, что он сумеет сделать две прямо противоположных вещи: поддержит их и одновременно засвидетельствует свою приверженность монетарной политике нормализации ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Американские эксперты считают, что Федрезерв сегодня удивит рынки подходом под условным названием dovish hike (что-то вроде «ложь во имя спасения»). Но расчёт на то, что это сработает и позволит фондовым индексам не упасть на оглашении решения, — тщетный. Рынки живут в таймфрейме двух последующих заседаний ФРС, не дольше, и даже если Пауэлл скажет, что в 2019 году планируется не три, а два повышения процентной ставки, — сильным драйвером восстановления рынков это никоим образом не станет. Американские эксперты говорят, что, скорее всего, ставка будет, как и обещалось, повышена», — пояснил эксперт.

Президент США Трамп, который неоднократно критиковал позицию Федрезерва за оторванность от нужд экономики, теперь имеет веские основания усилить своё давление на его главу. К слову, переговоры с Китаем по нормализации баланса внешней торговли, по последним данным, вновь зашли в тупик, и это дополнительный фактор «дурного настроения» Трампа. Как следствие этого клубка противоречий, рисковые активы по всему миру — и рубль в их числе — в последнюю американскую торговую сессию перед выступлением Пауэлла существенно просели, рубль торгуется на уровне 67,16 и, что самое печальное, даже не думает о возвращении обратно в зону комфорта.

«Если ставка всё же будет повышена, то падение большинства активов глобальных рынков, включая валюты, ускорится. Это может привести к скорому тестированию рублём отметки 68, что полностью ложится в канву прогноза о попытках взятия отметки 70 ещё до Нового года», — считает Рожанковский.

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