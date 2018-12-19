Почему люди бегут с Украины и, кто защитит Русскую Арктику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Беспилотники Калашникова вышли на защиту Русской Арктики;
- Украинская эмиграция напоминает Тимошенко бегство;
- В Североморском кадетском корпусе массовое отравление;
- В 2019 году сотрудников уволит четверть работодателей;
- Утерянный портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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