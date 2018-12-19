Москва, 19 декабря, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Закон об обращении с домашними животными Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

vicart26 Собака на цепи

«Такого закона не было в истории нашей страны, его ждут миллионы наших граждан», — отметил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Закон регулирует отношения в области обращения с животными для защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах и прочих заведениях, не приспособленных для этого. Запрещаются контактные зоопарки. Вводится запрет на пропаганду жесткого обращения с животными.

Закон вводит запрет на содержание диких животных в многоквартирных домах, в индивидуальных жилых строениях, на приусадебных участках и так далее.

Вводится запрет на цирки шапито с дикими животными.

Кроме того, закон устанавливает правила содержания домашних животных, а также нормы выгула собак.