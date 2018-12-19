Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Петербургский парламент принял в трех чтениях закон, допускающий самовыдвиженцев до выборов губернатора северной столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Для этого спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову пришлось созвать внеочередное заседание в среду, 19 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник попытался уточнить, в чем спешка и зачем необходимо прибегать к таким мерам. Макаров объяснил, что созвал внеочередное заседание потому, что имеет на это право.

Таким образом, ЗакС окончательно одобрил законопроект, который позволит самовыдвиженцу баллотироваться в губернаторы северной столицы в 2019 году. В парламенте бытует мнение, что это необходимо, дабы врио губернатора Александр Беглов, или любой другой кандидат от власти, мог бы отказаться от бренда «Единой России», который принес поражение кандидатам в нескольких регионах страны на выборах 2018 года.

Для участия самовыдвиженцам достаточно будет проинформировать об этом Горизбирком Петербурга, а также собрать 2% подписей от числа зарегистрированных избирателей. Таким образом, по данным на середину 2018 года, в северной столице независимым кандидатам придется собрать почти 76 тыс. подписей.

Это не освободит самовыдвиженца от прохождения «муниципального фильтра» — сбора 10% подписей от числа всех муниципальных депутатов, большинство из которых в Петербурге составляют единороссы.

По этому же законопроекту граждане также смогут голосовать по системе «мобильный избиратель» вместо открепительных удостоверений, а Горизбирком сможет принять решение об образовании участков за пределами территории Петербурга.