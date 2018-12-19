Москва, 19 декабря, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Закон о праве граждан на бесплатные базовые телеканалы Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Телевизор

Этот закон коснется нескольких миллионов граждан, проживающих в глубинке.

«Он сохранит для них возможность получать информацию, причем, платить абонентскую плату за просмотр таких каналов им не придется. Приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан будет компенсироваться за счет средств региональных бюджетов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Операторы спутникового телевидения отказать гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляцией обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети связи. Перечень таких базовых каналов установит Минцифры.

Законом прописывается запрет на взимание платы за право просмотра и (или) прослушивания базовых каналов, а также на взимание иных платежей, кроме платы за предоставление доступа к сети связи. При этом прописывается, что взимание платы за предоставление доступа к сети связи осуществляется однократно при заключении договора.

В случае изменения места жительства гражданина, с которым заключен договор на другое место жительства или в случае его смерти такой договор может быть перезаключен с любым членом семьи этого гражданина без взимания платы за предоставление доступа к сети связи оператора.

Операторы вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить доступ к своей сети в случае несоблюдения условий доступа.