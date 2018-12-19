Москва, 19 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене национального роуминга, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

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С 1 июня 2019 года на территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами данной территории.

Уточняется, что к плате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.

«Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — сказал парламентским журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.