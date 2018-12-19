Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты поддержали во втором чтении законопроект, запрещающий продавать безалкогольные энергетики несовершеннолетним, передает корреспондент ИА REGNUM.

Douglas Paul Perkins Авомат с напитками

Розничную продажу предлагается запретить лицам младше 18 лет, а также в образовательных, воспитательных организациях, в лагерях и прочих оздоровительных организациях, учреждениях соцзащиты и соцобслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Кроме того, тоники нельзя будет продавать в любых медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в любых местах, где проводят культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для молодежи или с их участием, а также через торговые автоматы.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. для должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Это не первый случай, когда парламент Петербурга борется с разнообразной едой и напитками. Автор законопроекта, единоросс Денис Четырбок сравнивал энергетики с «ножками Буша», которые вели к повышению холестерина.

Заметим, в ЗакС приглашали представителей бизнеса и ученых для обсуждения вопроса. Общественные слушания в Мариинском дворце длились почти 1,5 часа. Эксперты отметили, что количество кофеина в банке энергетика не превышает его количества в чашке кофе, причем дети статистически гораздо больше кофеина и сахара потребляют с чаем и шоколадом. К тому же, напитки соответствуют ГОСТам, которые считают их безопасными.