Москва, 19 декабря, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Закон о смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ имеет обратную силу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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«Нормы будут иметь обратную силу: существующие уголовные дела за так называемые «лайки» и «репосты» будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены», — сообщил Крашенинников.

Принятые Госдумой изменения будут способствовать соразмерности наказания степени общественной опасности содеянного, а также позволят избежать необоснованного массового привлечения граждан к уголовной ответственности, отметил депутат.

Переводится ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.