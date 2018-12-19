Вашингтон, 19 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Генеральный хирург США, вице-адмирал Джером Адамс обратился с сильным предупреждением против использования электронных сигарет молодыми людьми. Адамс считает его небезопасным в любой форме, сообщает ABC News.

Vaping360 Девушка с вейпом

«Через два года после того, как мой предшественник забил тревогу, использование молодежью электронных сигарет взлетело настолько, что сегодня я официально заявляю об эпидемии курения молодежью электронных сигарет в США», — сказал генеральный хирург США Джером Адамс.

Он также отметил, что использует слово «эпидемия» не ради красоты стиля. По его мнению, нынешнее предупреждение — значительно более строгое и конкретное, чем то, сделанное два года назад, на которое он ссылается в своей речи.

По словам Адамса, особую озабоченность вызывает наличие новых продуктов, в том числе и в форме USB-накопителя. Одно из таких устройств в последние годы получило 600-процентное увеличение продаж — а его обычный картридж содержит примерно столько же никотина, сколько пачка из 20 сигарет. Адамс уточнил, что в данных продуктах также используются никотиновые соли, которые позволяют вдыхать особенно высокие уровни никотина легче и с меньшим раздражением, чем никотин на свободной основе, который традиционно используется в табачных изделиях.

«Сегодня мы должны защитить молодежь нашей страны от пожизненной никотиновой зависимости и связанных с ней проблем, незамедлительно обратившись к проблеме употребления электронных сигарет среди молодежи, — сказал Адамс. — Мы слишком часто, в здравоохранении и общественном здравоохранении, опаздываем на игру. Но сейчас настало время действовать».

По оценкам американских Центров по контролю заболеваний, 1 из 5 старшеклассников использует подобные продукты — то есть более 3 миллионов пользователей электронных сигарет по всей стране, по сравнению с 220 тысячами в 2011 г.