Москва, 19 декабря, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Закон о введении максимально возможного размера ставок по микрокредитам и микрозаймам, а также ограничение их размеров, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Кредит

Так, размер процентов, штрафов и пеней, которые микрофинансовые организации могут начислять по договору потребительского кредита менее, чем на год будет ограничен. Общая сумма неустойки не сможет превышать полутократный размер общей суммы долга.

Новые правила микрокредитования вступят в силу с 2020 года, но они не коснутся небольших (менее 10 тыс. рублей) кредитов без обеспечения сроком менее 15 дней.

Между тем часть норм вступят в силу уже 1 июля 2019 года. Так, процентная ставка по микрозаймам с этого момента не сможет превышать 1% в день. Нововведение существенно упростит ситуацию с закредитованностью граждан и поможет порядка 10 млн людей, отмечали депутаты профильного комитета Госдумы.