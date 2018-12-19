Улан-Удэ, 19 декабря, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В аэропорту города Улан-Удэ (Бурятия) открылась новая взлётно-посадочная полоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Бурятии.

Egov-buryatia.ru В аэропорту Улан-Удэ открылась новая взлётно-посадочная полоса

Церемония открытия, в которой приняли участие руководитель Федерального агентства воздушной авиации России Александр Нерадько, руководитель Сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкелевич и глава Бурятии Алексей Цыденов, состоялась 19 декабря.

По словам властей республики, новая полоса повышает надёжность и безопасность полётов в сложных метеоусловиях, а также «даёт стимул и возможности для комплексного развития Бурятии».

Александр Нерадько назвал новую полосу «великолепным сооружением»:

«Это великолепное сооружение, которое позволяет принимать все типы воздушных судов. Полоса улучшает безопасность полётов, оснащена современным светосигнальным и аэротехническим оборудованием, позволяющим выполнять полёты в более сложных метеоусловиях».

Кроме того руководитель Федерального агентства воздушной авиации вручил аэропорту «Байкал» сертификат о соответствии на аэродром и свидетельство о госрегистрации аэродрома.

Напомним, строительство взлётно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ велось с 2016 года. Стоимость работ составила 3,9 млрд рублей.

Цыденов подчеркнул, что новая взлётно-посадочная полоса даёт Бурятии новые возможности.

«Мы можем дотягиваться с нашего аэропорта до всех аэропортов мира — это первое. Второе — новое светосигнальное, светотехническое оборудование повышает надёжность, безопасность и возможность приёма судов в более сложных метеоусловиях. Опять же повышается доступность и соответственно лучше сервис для пассажиров, для туристов», — отметил он.

Также Цыденов подчеркнул, что на увеличение пассажиропотока повлияют отмена НДС с вхождением в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), субсидирование межрегиональных рейсов из Улан-Удэ, развитие туристической инфраструктуры.

В планах на 2019 год — начало строительства в аэропорту «Байкал» нового пассажирского терминала. Первый этап обойдётся в 1,5 млрд рублей и должен будет завершиться в 2020 году. Строительство будет вестись за счёт инвестора — владельца аэропорта, компании «Новапорт».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года Бурятия указом президента РФ Владимира Путина была переведена из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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