Москва, 19 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Москве с 1 января 2019 года изменится стоимость проезда в электропоездах, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Цена на поездку в электричке в пределах Москвы составит 36 рублей. Сейчас тариф — 34 рубля.

«Для межсубъектных поездок по территории Москвы и Московской области установлен зонный тариф, который с 1 января повысится с 22 до 23 рублей», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что изменение цены не превышает прирост инфляции за 2,5 года, а в 2019 году нового роста не планируется.