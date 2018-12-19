* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 19 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 декабря Anadolu Ajansi.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Спецоперация по поимке подозреваемых проходила в 11 районах Стамбула. Задержанные были гражданами иностранных государств, по предварительным данным, они планировали совершение терактов.

Напомним, от действий «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции погибли свыше 300 человек. Как правило целями террористов являются мирные граждане.