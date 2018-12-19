Германия, 19 декабря, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Новая выставка в Историческом музее в немецком городе Шпайере посвящена поиску ответа на вопрос, кем была Мэрлин Монро и достаточно ли для ответа того, что она была актрисой, певицей, секс-символом, остающейся иконой стиля по сей день?

Цитата из х/ф «В джазе только девушки». Реж. Билли Уайлдер. 1959. США Мэрилин Монро

Выставка «Мэрлин Монро. Неизвестная» включает в себя около 400 экспонатов, сообщает Stars and Stripes, и прослеживает жизнь героини от ее скромного начала до трагического конца. На выставке — ее одежда, фотографии, письма, модельные и киноконтракты, выписанные ею чеки и даже ее личная телефонная книжка.

Большая часть экспонатов — из частной коллекции немца Теда Стампфера, который был очарован Мэрилин: то, что началось с черного кожаного пояса, который носила актриса, выросло в одну из крупнейших частных коллекций памятных вещей Мэрилин Монро в мире с более чем тысячей предметов.

Выставка начинается с ее смерти, о которой сообщают выставленные в киоски газеты, но затем проходит в хронологическом порядке от детства до славы до смерти.

Норма Джин Бейкер родилась в 1926 году и никогда не знала своего отца. Время от времени она жила с матерью, а когда у той случился нервный срыв, Норму Джин отправили в сиротский дом. После ее опекуном стала подруга ее матери. На выставке представлены фотографии, письма и эскизы того периода.

Затем выставка рассказывает о ее дальнейшей жизни, когда она в первый раз вышла замуж, как армейский фотограф открыл в ней модель; вещи, которые она тогда носила, снимки того периода, книги, которые она читала (например, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма), рассказывают о том времени. Кстати, тогда она еще была брюнеткой, но скоро стала той яркой блондинкой, которой ее и знают. На выставке — ее косметика, аксессуары и даже бигуди.

Следующий раздел посвящен ее восхождению к славе. Второй брак, третий, жизнь в Нью-Йорке (одежда, чемоданы, взятые на медовый месяц в Японии), посвященная ее самому популярному фильму «Некоторые любят погорячее» отдельная комната.

Ее дом в Калифорнии — первый и единственный дом, которым она владела, —представлен столовыми приборами, тарелками и кухонными принадлежностями, оригинальными фотографиями из интервью журнала Life, которые она расставила в своем доме.

Выставка не была бы полной без воспоминания об исполнении песни «С днем рождения» президенту Джону Ф. Кеннеди в Мэдисон-сквер-гарден в мае 1962 года. На выставке представлена винтажная фотография Мэрилин на сцене и копия знаменитого платья, которое она носила (оригинал стоил $4,8 млн на аукционе в 2016 году).

За шесть недель до ее смерти, в июне 1962 года, фотограф Берт Стерн провел трехдневную фотосессию с Монро, которая с тех пор стала известна как последняя сессия. 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой в своем доме — ей было всего 36 лет. На витрине — копия ее завещания и видео похорон.

Что это было — самоубийство или убийство, и если убийство, то кем заказанное и исполненное, — продолжает оставаться пищей для конспирологов. На это выставка не дает ответа.