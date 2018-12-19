Москва, 19 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Правительство РФ, располагая в федеральном бюджете более чем 10 трлн рублей, не делает ничего для того, чтобы улучшить жизнь населения страны, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ноябрьский объём «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрём и составил в среднем 23,2 тыс. рублей.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Если [премьер-министр РФ Дмитрий] Медведев обратит внимание на эту новость и свяжет её с деятельностью правительства, то многие высокопоставленные чиновники получат уведомление о неполном служебном соответствии, — пошутил Делягин. — Усилия российского правительства нацелены на то, чтобы у людей денег было как можно меньше. Достаточно посмотреть на меры, принимаемые этим правительством».

Делягин отметил, что правительство РФ располагает в бюджете 10,6 трлн рубл, но не делает ничего для того, чтобы улучшить жизнь населения РФ.

«Пока что такие шаги, как повышение налогов, удорожание бензина, повышение тарифов и усиление гнета штрафов, направлены на то, чтобы у людей не было денег», — сказал Делягин.

Что касается возможных причин увеличения количества «свободных денег» у населения, то экономист предположил, что отчасти это может быть связано с тем, что люди подкапливают деньги под новогодние праздники, а кроме того, с повышением цен на нефть.

«Падать они начали как раз с начала октября, но в силу инерции должны были дойти до некоторой части людей как раз в ноябре, — заметил Делягин. — В любом случае то, что октябрьское повышение нефти дошло до 85 долларов, это всё-таки заслуга [президента США Дональда] Трампа, который застращал всех санкциями против Ирана, но потом это же дело отыграл, использовав ситуацию с [саудовским журналистом Джамалем] Хашогги, которого саудиты убили и для того, чтобы не попасть в список врагов и чтобы им это убийство простили, пошли на увеличение добычи и снижение цен на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое экспертами холдинга «Ромир», показало, что ноябрьский объём «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрём и составил в среднем 23,2 тыс. рублей. В октябре показатель составлял 21,4 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учётом октябрьских данных составляло 23 тыс. рублей.

В городах с миллионным населением ноябрьский индекс вырос на 6,1% — до 29,5 тыс. рублей. Для городов, где проживают от 500 тыс. до 1 млн человек, показатель составил 24,6 тыс. рублей (+8,8% к октябрю), в городах с населением менее 500 тыс. человек — 16,3 тыс. рублей (+11,6%).