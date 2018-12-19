Жуковский, Московская область, 19 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В год 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) специалисты вспоминают, как разрабатывались самые известные российские аппараты и вооружения, в частности о создании советского самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос», сообщает 19 декабря пресс-служба предприятия.

Yevgeny Pashnin Самолёт-амфибия А-40 «Альбатрос»

Свой первый полет многоцелевой А-40 «Альбатрос» совершил 8 декабря 1986 года. Его созданием занимались специалисты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева при научном участии ЦАГИ. Благодаря инновационным разработкам ученых и инженеров самолет-амфибия стал выдающимся явлением в мировой гидроавиации.

Изначально создатели машины ставили задачу её применения в целях противолодочной обороны, но вскоре появились модификации, предназначенные для гражданского применения: для проведения поисково-спасательных работ, грузопассажирских перевозок и противопожарной работы. Целый ряд инноваций впервые в истории авиации позволил морскому самолету вплотную приблизиться по совокупности аэродинамических характеристик к «сухопутным» аналогам. Конструкция лодки обладала уникально большим удлинением (свыше 13,6) и была оборудована днищем переменной поперечной килеватости. Машина проектировалась с высокоэффективной механизацией крыла, оснащенной автоматической системой довыпуска закрылков, а также их уборки сразу после приводнения. При этом аэродинамический демпфер, использованный для гашения угловых колебаний при движении по волнам в канале тангажа, обеспечивал самолету исключительную мореходность. Также амфибия в противопожарном исполнении оснащалась высокоэффективной системой, предназначенной для забора воды с поверхности водоемов на скоростях 160−200 км/ч.

В процессе испытаний «Альбатроса» в гидроканале ЦАГИ специалисты выполнили порядка 10 тысяч буксировок моделей. Впервые в отечественной практике гидросамолетостроения проверка технических решений проводилась на Иваньковском водохранилище при помощи самоходных летающих моделей, выполненных в масштабе 1:10 и 1:13.

А-40 был представлен публике в 1989 году на авиационном празднике в Тушине. Затем самолёт участвовал в других демонстрациях на территории СССР и за рубежом, включая Международный авиакосмический салон в Ле Бурже в 1991 году. Демонстрации советского самолета всегда сопровождались восторженными отзывами специалистов и публики, особенно отмечавшей изящество и красоту новой машины.

Еще во время испытаний А-40 установил более 140 официально зарегистрированных мировых рекордов. Несмотря на то, что самолет так и не поступил в массовое производство, все использованные в компоновке А-40 новые решения были в полном объеме применены на серийном самолете-амфибии Бе-200.

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