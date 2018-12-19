Москва, 19 декабря, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Западные страны по-прежнему пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России. Об этом заявил 19 декабря помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Расшатывание ситуации

Он отметил проявленную «с особой силой» приверженность Запада политике двойных стандартов в отношении Москвы, а также непрекращающиеся попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в России.

Венедиктов также указал на совпадение всплесков истерии Лондона о мнимой «российской угрозе» с обострением кризиса, обусловленного Brexit.

«Это уже система, причем отлаженная и предсказуемая», — сказал Венедиктов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз намерен поддержать организации, которые «стоят на защите демократии» в России. В новом проекте Еврокомиссии указано, что на эти цели пойдет около €6 млн.

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