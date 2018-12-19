Киев, 19 декабря, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В 2019 году граждан Украины ждёт замедление экономического роста, социальное напряжение и риск девальвации, заявил экономист Алексей Кущ 18 декабря в комментарии изданию «Экономические новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По мнению эксперта, Украина может пойти по пути Румынии времён Чаушеску и отдавать до 30% своего бюджета кредиторам, либо попытаться устроить «исландский сценарий» — то есть, шантажируя кредиторов дефолтом, добиться реструктуризации долга на длительный срок под низкий процент.

«Пока все идет к первому сценарию, ведь кроме МВФ никто не готов предоставить нам кредитное плечо. Для второго варианта нужен экономический рост и улучшение кредитных рейтингов, чтобы получить доступ к частным займам по доступной процентной ставке. Но с таким уровнем долга развиваться быстро не получится», — прокомментировал сказанное Алексей Кущ.

Он также упомянул фантастический сценарий, а именно появление на Украине антизападной элиты.

«Поэтому в следующем году нас ждет смесь первых двух моделей и как следствие — замедление экономического роста, социальное напряжение и риск девальвации», — подытожил экономист.

По его мнению, Украину в любом случае ждёт дефолт, вопрос лишь в том, кто будет управлять дальнейшими событиями — народ или внешние силы.

Напомним, МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $3,9 млрд, причём часть этой суммы будет перечислена до конца 2018 года.

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