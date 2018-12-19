Волгоград, 19 декабря, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Тариф за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области может составить 111 или 115 рублей в месяц с человека. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба региональной администрации. Новые правила начнут действовать с 1 января 2019 года. Окончательно тариф утвердят в ближайшие дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

«В зависимости от ряда факторов тариф может составить от 111 до 115 рублей с гражданина в месяц. Окончательная сумма будет определена в ближайшие дни», — сообщили в пресс-службе администрации.

По данным чиновников, в регионе уже создана вся необходимая инфраструктура. Так, каждый кластер оснащен объектами временного накопления и мусоросортировочными мощностями. Кроме того, в Михайловке началось строительство мусороперерабатывающего комплекса.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас сумма, которую жители Волгоградской области платят за вывоз мусора, рассчитывается в зависимости от площади квартиры. Она включена в стоимость текущего содержания жилья.

Напомним, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области стала компания «Управление отходами — Волгоград». С ней подписан контракт на 10 лет. Его стоимость составляет 26,3 млрд рублей.