Москва, 19 декабря, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Госдуме делают выводы о судьбе Курил на основе реакции Японии на строительство общежитий для военных и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Конфигурация складывается: два острова предполагаются просто к передаче, а еще два — к демилитаризации», — написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Япония заявила протест России по дипломатическим каналам в Москве из-за строительства общежитий для военных и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, которые Токио считает своей территорией. «Северными территориями» в Японии называют четыре острова южных Курил: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Комитет Госдумы по международным делам запросит у МИД России информацию о переговорах с Японией вокруг Курильских островов. Дано протокольное поручение комитету Госдумы по международным делам запросить у МИД России информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями РФ и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.