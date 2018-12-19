Москва, 19 декабря, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В том случае, если на территории Украины будет создана военная база США, Россия будет вынуждена ответить адекватно угрозе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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По словам российского дипломата, в Москве слышали о том, что киевские власти выступают с инициативой о создании такой базы. Карасин назвал такие действия властей Украины попыткой доказать США свою преданность.

«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что власти Украины предпринимают попытки убедить Вашингтон в необходимости создания на своей территории военной базы.

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