Душанбе, 19 декабря, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Страны туркестанского региона не поддержали «резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей», сообщает «Новости ООН».

Рене Магритт. Здравый смысл. 1945-1946

Однако против принятия резолюции проголосовал только Узбекистан. Казахстан и Киргизия воздержались от голосования, Таджикистан и Туркмения в нем и вовсе не участвовали.

Напомним, 17 декабря делегаты 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта повестки дня по предотвращению конфликтов приняли резолюцию, предложенную Украиной в соавторстве с 40 другими государствами. «Генеральная Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины», — говорится в документе.

Антироссийский документ поддержали 66 стран, против высказались 19. 72 страны при этом воздержались от голосования.

Первый заместитель Постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский назвал принятый документ «вредоносной украинской затеей», отметив, что очень много стран воздержалось, не желая иметь с ней ничего общего.

«Для России и крымчан вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно — Крым был, есть и будет российским. И никакие ваши жалкие потуги (санкции, резолюции, провокации) этого не изменят. Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в Генеральной Ассамблее был привнесен очередной крайне политизированный и насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Чести нашей всемирной организации это точно не делает», — говорится в официальном заявлении представителя России на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.