Вашингтон, 19 декабря, 2018, 11:32 — ИА Регнум. История России свидетельствует, что когда ей выдвигают ультиматумы, это кончается трагически, но не для России, а для тех, кто выдвинул ультиматум, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 декабря, комментируя ответ МИД России на американский ультиматум в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту» заявил, что обвинения со стороны США в нарушении Россией договора являются голословными, при этом американская сторона отказывается от конкретных обсуждений. Ультиматум в начале декабря 2018 года выдвинул госсекретарь США Майк Помпео — он сказал, что у России «есть два месяца» для того, чтобы вернуться к соблюдению договора.

«История нашей страны показывает, что, когда ей выдвигали ультиматумы, на этом попытки найти взаимоприемлемое решение заканчивались. Сам же этот ультиматум открывал объявлявшей его стране путь к самоуничтожению. Именно к самоуничтожению, в котором разгром нами был важной, но не единственной причиной.

Так же, как сегодня США, нашу страну в невыполнении имевшихся договоров обвиняли в начале XIX века Наполеон, а в июне 1941 года — нацистская Германия. И суть вопроса не в том, насколько обоснованными или необоснованными были эти обвинения, — мы утверждаем одно, а наши враги — другое. Суть вопроса, во-первых, в том, что другая сторона не хочет искать решения путём переговоров и взаимных шагов навстречу друг другу, ищет лишь подчинения России. Во-вторых, в том, что, соответственно, после ультиматума попытки каким-то образом продемонстрировать нашу добрую волю договориться на взаимоприемлемых основаниях бесперспективны.

Третье немаловажное обстоятельство — это наличие у противника ощущения нашей общественно-политической, экономической и военной слабости, с одной стороны, и фанатическая, то есть смертельная (thanatos, греч. — смерть) уверенность в своей непобедимости — с другой. Так было и с Наполеоном, и Гитлером. Надо сказать, что в обоих случаях основания были и для первого, и для второго. Чем, однако, закончились эти исторические столкновения, известно.

Занятая МИДом России позиция в отношении американского ультиматума («решительно отвергаем») — в сегодняшней ситуации единственно верная. Что же касается подтверждений готовности «продолжить диалог», то они уже неоднократно давались и их повторение излишне.

Вашингтон твердо взял курс на то, чтобы физически проверить нашу страну на способность защитить себя. ДРСМД, как прежде другие претензии западных супостатов к России, — только повод», — отметил Михаил Демурин.