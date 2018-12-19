Вашингтон, 19 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times. Об этом сообщает 19 декабря сайт издания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Отмечается, что крупный делец более трех десятилетий «является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества». Кроме того, подчеркивается вклад Сороса в дело борьбы с расизмом, авторитаризмом и нетерпимостью.

Напомним, 88-летний основатель «Фонда Сороса» по сведениям журнала Forbes обладает состоянием около $8,3 млрд и занимает 60-ю строчку в списке 400 наиболее состоятельных граждан США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября близ дома финансиста Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк в США было обнаружено взрывное устройство. Упакованную в пакет бомбу нашел в почтовом ящике один из служащих резиденции миллиардера.

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