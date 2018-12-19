FT: «Человеком года» признан миллиардер Джордж Сорос
Вашингтон, 19 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times. Об этом сообщает 19 декабря сайт издания.
Отмечается, что крупный делец более трех десятилетий «является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества». Кроме того, подчеркивается вклад Сороса в дело борьбы с расизмом, авторитаризмом и нетерпимостью.
Напомним, 88-летний основатель «Фонда Сороса» по сведениям журнала Forbes обладает состоянием около $8,3 млрд и занимает 60-ю строчку в списке 400 наиболее состоятельных граждан США.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября близ дома финансиста Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк в США было обнаружено взрывное устройство. Упакованную в пакет бомбу нашел в почтовом ящике один из служащих резиденции миллиардера.
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