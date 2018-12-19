Казань, 19 декабря, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В рамках сессии Госсовета Татарии, проходящей 19 декабря 2018 года, в бюджет республики 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов внесены изменения, которые увеличили доходную часть на 25,8 млрд рублей. Законопроект принят сразу в трёх чтениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр финансов Татарии Радик Гайзатуллин в своём выступлении отметил, что налоговые и неналоговые доходы из 25,8 млрд рублей составляют 12,4 млрд рублей. Он уточнил, что хорошую динамику продемонстрировала собираемость налога на прибыль, которого было собрано на 8,5 млрд рублей к плану. Акцизов также собрали больше на 1,6 млрд рублей. Помимо этого, из федеральной казны в регион поступило дополнительно 13,4 млрд рублей.

«Рост доходов позволяет увеличить расходную часть бюджета на 20,3 млрд рублей», — уточнил глава комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, добавив, что средства направят на социально-значимые мероприятия, софинансирование программ, погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений и текущие расходы бюджета.

После внесённых корректировок бюджет республики на 2018 год имеет следующие параметры: доходы — 272 млрд 33,6 млн рублей, расходы — 281 млрд 430,7 млн рублей. Дефицит составляет 9 млрд 397,1 млн рублей, уменьшившись на 5 млрд 481,5 млн рублей.

По словам депутата Леонида Якунина, до конца года дефицит будет закрыт за счёт остатков средств на счетах.

Напомним, основная повестка сессии включает 22 вопроса, большинство из которых связано с федеральными инициативами и приведением республиканского законодательства в соответствие с федеральным.