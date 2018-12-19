Москва, 19 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Госдуме назвали подачкой программу МВФ финансовой помощи Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Железняк

«Украинские власти выклянчили от МФВ программу финансовой помощи на сумму 3,9 млрд долларов. Эта долгожданная подачка и есть причина всплеска русофобской истерии и всех антироссийских провокаций, которые Киев предпринимает в угоду своим спонсорам с целью доказать преданность и готовность продолжать провоцировать Россию», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Военная провокация, милитаризация и мобилизация Украины, запугивание украинцев несуществующей российской агрессией, попытка развязать религиозный раскол на Украине и даже продавленная США очередная антироссийская резолюция ООН — все это звенья одной цепи, а точнее финансовой удавки, которую Киев набрасывает на население Украины, погружая страну в бесконечные долги перед Западом, указал парламентарий.

«Нет сомнений, что даже та часть очередного транша, которая не будет распихана по карманам верхушкой власти, не пойдет на решение проблем украинцев, а вернется США и Европе в виде переплаты за дорогостоящие энергоносители», — подчеркнул Железняк.