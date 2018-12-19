Волгоград, 19 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Реконструкция железнодорожного вокзала в Волгограде обойдется ОАО «РЖД» в 1,6 млрд рублей. Об этом 18 декабря журналистам сообщил руководитель дирекции железнодорожных вокзалов Приволжской железной дороги Павел Сапожкин.

Skif-Kerch Железнодорожный вокзал станции Волгоград-1

«По вокзалу Волгограда уже можно обозначить сумму — это будет 1,6 млрд рублей», — цитирует Павла Сапожкина ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что реконструкция вокзала началась в 2016 году в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Планируется, что работы завершатся в 2019 году.

Отметим, что центральное здание железнодорожного комплекса Волгоград-1 было возведено в 1954 году по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина вместо старого, практически полностью разрушенного во время Сталинградской битвы.