Москва, 19 декабря, 2018, 11:10 — ИА Регнум. 19 декабря в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» пройдет Международная конференция «Мицкевич-2018». Посвященный 220-летию со дня рождения великого польского поэта Адама Мицкевича научный форум организован Польским культурным центром в Москве, кафедрой русистики Варшавского университета и музеем. В обсуждении восприятия творческого наследия Адама Мицкевича современными читателями в России и Польше примут участие ведущие специалисты двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Валентий-Вильгельм Ванькович. Портрет Адама Мицкевича (фрагмент). 1828

Проведение данной конференции в стенах «Русского Парнаса», как назвал усадьбу Александр Сергеевич Пушкин, объясняется тем, что знаменитый владелец усадьбы Остафьево Петр Андреевич Вяземский в 1818—1821 годах служил в канцелярии полномочного делегата при Административном совете царства Польского, по возвращении поддерживал отношения со многими польскими художниками, музыкантами, литераторами, водил дружбу с Адамом Мицкевичем, который посещал имение.

В 2018 году в ознаменование юбилея в музее была открыта выставка «Пушкин, Вяземский, Мицкевич на Русском Парнасе»,