Москва, 19 декабря, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал расходы России на уплату взносов в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы не должны платить деньги ПАСЕ за то, что на нас клевещут. Это длится уже 22 года. Первая подняла этот вопрос ЛДПР в 1996 году… Потеряли 4 млрд ерво. Это стоимость одного авианосца. Если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

В Госдуме считают возможным возвращение в ПАСЕ при выполнении определенных условий.