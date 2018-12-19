Москва, 19 декабря, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении застройщика жилого комплекса «Sky House», сообщил журналистам 19 декабря заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В отношении неустановленных лиц из числа сотрудников застройщика ООО «ОЛТЭР» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», — заявил он.

Жилой комплекс расположен в районе Якиманка на улице Мытная. Инвесторам, которые вложили средства в строительство ЖК, советуют обратиться в Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве для признания их потерпевшими. Всего заключено около 400 договоров долевого участия.

Ранее Москомстройинвест обратился в прокуратуру по этому застройщику. По словам Гончарова, обязательства перед дольщиками ЖК «Sky House» не исполнены с 2014 года.

«При анализе ежеквартальной отчетности застройщика мы выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, то есть деньги дольщиков использовались не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки», — сказал чиновник.

При этом строительство дома практически завершено, но не в полном объёме подведены коммуникации. Ввод в эксплуатацию, согласно дорожной карте, намечен на декабрь 2019 года.