Вашингтон, 19 декабря, 2018, 10:54 — ИА Регнум. «Глупым художеством» считает задуманную президентом США Дональдом Трампом пограничную стену конгрессмен Тед Лью, комментирующий 19 декабря в своем твиттере сообщение главы Белого дома о том, что данная стена будет художественно оформлена:

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Уважаемый Дональд Трамп, я голосую против того, чтобы американские налогоплательщики финансировали вашу художественно глупую стену. Если вы хотите, чтобы американцы заплатили за вашу расточительную и неэффективную стену ненависти, вы должны убедить проголосовать за это конгрессменов-республиканцев, которых потеряли на ноябрьских выборах (некоторых из которых вы разгромили). Удачи».

Как выразился Трамп, демократы заявляют, что не хотят строить бетонную стену на границе, но США «не строят ее бетонной», она состоит из «художественно оформленных стальных реек, через которые все видно».

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за разногласий по поводу финансирования стены может быть приостановлена работа правительства США.