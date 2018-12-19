Калуга, 19 декабря, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Калужской области намерены возродить юннатское движение. Об этом заявили на заседании общественного совета при губернаторе области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании

Заместитель главы региона Алексей Никитенко отметил, что в России на протяжении ста лет формировались традиции юннатского движения, лучшие из которых следует возродить в Калужской области.

На заседании общественные эксперты также обсудили пути повышения эффективности экологического образования. По данным мировых педагогических исследований, эффективность занятий здесь достигается, если не менее 40% их приходится на полевую практику. Наиболее удобная форма её организации — стационарные лагеря по типу биостанции. Они позволят круглогодично проводить экскурсии, приучать подростков к работе в лесу, проводить элементарные исследования и заниматься устройством туристических стоянок.

В частности, члены общественного совета предложили региональному правительству рассмотреть возможность создания биостанций на двух площадках. Наиболее перспективными являются две базы: учебно-опытная Калужского госуниверситета имени К. Э. Циолковского у деревни Сивково и база «Отрада» в Козельском районе, проект возрождения которой разработан национальным парком «Угра». Принято решение, что профильные министерства области займутся подготовкой предложений по реконструкции биостанций для школьников.

Напомним, в 2018 году исполнилось 100 лет юннатскому движению России. Оно возникло после создания в 1918 году в Сокольниках биологической станции юных натуралистов (БЮН) им. К. А. Тимирязева. Первая станция юннатов была организована отделом народного образования Сокольнического совдепа (СОНО) Москвы 15 июня 1918 года. Первоначальное наименование: «Станция юных любителей природы».