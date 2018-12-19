Ярославль, 19 декабря, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля предложила сохранить городские льготы, которыми никто не пользуется. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Комиссия муниципалитета Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия внесла в муниципалитет проект решения о сокращении ряда выплат. «Единая Россия» внесла поправки к проекту мэрии. Партия предлагает сохранить компенсацию части родительской платы семьям, в которых один из родителей погиб в местах боевых действий. Также предлагается оставить в списке городских льгот освобождение от платы за наём муниципального жилья коммерческого использования для детей-сирот.

Между тем, по данным мэрии города, это как раз те льготы, которыми давно никто не пользуется.

Так, за 10 лет не было ни одного обращения по компенсации за детский сад от семей, где один из родителей погиб в местах ведения боевых действий. Или с 2013 года не финансируется статья «Плата за соцнайм для детей-сирот», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Ярославля.

Отсутствие обращений по компенсации платы от семей погибших в боевых действий объяснимо: боевых действий Россия не ведет давно. Соответственно, детей, посещающих садик, в таких семьях нет.

Лишь одна из поправок касается «живых» льготников: «Единая Россия» предложила оставить бесплатное питание в школах для детей матерей-одиночек за 50% платы, а также для детей ликвидаторов радиационных катастроф, погибших в боевых действиях и инвалидов 1-й и 2-й групп.

Решение по льготам муниципалитет Ярославля примет 19 декабря.