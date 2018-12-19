Киев, 19 декабря, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Религиозные раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» являются в значительной степени политизированными структурами, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политический эксперт Михаил Погребинский 18 декабря в эфире телеканала «Первый казацкий».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Местечковая идентичность

«Они проявляли это всякий раз как возникал вопрос об узко понимаемой ими украинской идентичности. Порой казалось, что для них это важнее, чем Иисус Христос», — считает эксперт.

Между «Киевским патриархатом» и УАПЦ всегда были противоречия, свойственные политически мотивированным организациям, отметил Погребинский.

Он также рассказал, что прочитал текст устава новой «церкви» и считает эту структуру гораздо более зависимой от Стамбула, чем каноническую УПЦ от Москвы.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный «собор», на котором была создана единая раскольничья церковь. «Собор» проводился на английском языке. После избрания главы новой «церкви» Епифания, его поспешил поздравить заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино.

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