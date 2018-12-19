Украинская идентичность для раскольников важнее Христа — эксперт
Киев, 19 декабря, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Религиозные раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» являются в значительной степени политизированными структурами, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политический эксперт Михаил Погребинский 18 декабря в эфире телеканала «Первый казацкий».
«Они проявляли это всякий раз как возникал вопрос об узко понимаемой ими украинской идентичности. Порой казалось, что для них это важнее, чем Иисус Христос», — считает эксперт.
Между «Киевским патриархатом» и УАПЦ всегда были противоречия, свойственные политически мотивированным организациям, отметил Погребинский.
Он также рассказал, что прочитал текст устава новой «церкви» и считает эту структуру гораздо более зависимой от Стамбула, чем каноническую УПЦ от Москвы.
Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный «собор», на котором была создана единая раскольничья церковь. «Собор» проводился на английском языке. После избрания главы новой «церкви» Епифания, его поспешил поздравить заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино.
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