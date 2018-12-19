Вашингтон, 19 декабря, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Нарушение правил хранения сведений о заказчиках политической рекламы обойдется интернет-гигантам Facebook и Google в общей сложности более чем в $450 тыс. штрафа. Об этом сообщает 19 декабря Associated Press.

(сс)PhotoMIX-Company Facebook

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон отметил, что представители компаний согласились с предъявленными обвинениями в нарушении закона штата о транспарентности политической рекламы. Решением суда Google приговорили к штрафу в $217 тыс., в то время как Facebook должен будет заплатить $238 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что аналитики Оксфордского университета и специалисты компании сетевого анализа Graphika выяснили — ряд аккаунтов, публиковавших политическую рекламу в соцсетях в период предвыборной президентской кампании 2016 года, расплачивался за услугу в рублях.

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