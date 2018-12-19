Рейды продолжаются: военные Израиля арестовали 34 палестинца
Тель-Авив, Израиль, 19 декабря, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Израиля арестовали 34 палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.
Израильские военные. Газа
Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.
Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.
В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.