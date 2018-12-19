Москва, 19 декабря, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Нужды в создании качественно новых международных институтов нет, мировому сообществу необходимо сосредоточиться на укреплении ООН. Об этом заявил помощник секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

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Он указал на важность совершенствования структур, проверенных временем. ООН является инструментом с потенциалом глобального масштаба, первоочередная задача для мирового сообщества — повысить его действенность, отметил Венедиктов.

Так, усилия России сосредоточены на укреплении авторитета ООН как главного арбитра международных отношений, сказал эксперт РИА Новости.

Венедиктов напомнил, что прежде ведущие западные страны не спешили признавать, а то и вовсе игнорировали созданную после Первой мировой войны Лигу Наций. Вместо этого Запад сосредоточился на мнимой угрозе со стороны Москвы, тогда как укреплялся нацизм. В результате мир столкнулся с трагедией Второй мировой войны, отметил он, проводя параллели с современностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН ежегодно с 2005 года принимается резолюция о недопустимости героизации нацизма. В 2018 году против российского проекта резолюции в очередной раз проголосовали только США и Украина.

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