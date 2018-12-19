Вашингтон, 19 декабря, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Руководство американской соцсети Facebook на протяжении многих лет предоставляло компаниям доступ к данным пользователей, об этом пишет The New York Times.

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Так, в распоряжение издания попали сформированные в прошлом году отчеты, каким именно компаниями передаются данные. Из документа следует, что Facebook предоставила более 150 компаниям доступ к данным пользователей, несмотря на защиту конфиденциальности. Среди них — поисковик «Яндекс», интернет-компания по продаже товаров и услуг Amazon, а также сервисы Spotify и Netflix.

Напомним, в марте 2018 года стало известно о масштабной утечке данных из социальной сети Facebook, касающейся 50 млн пользователей. Администрация компании признала эту утечку, которая вызвала крупный международный скандал.

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