Минск, 19 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В сюжете телеканала ОНТ, посвящённом совещанию по развитию летних видов спорта в Белоруссии, в кадр попал конспект одного из чиновников. Пользователи YouTube обратили внимание, что на заседании политик думал о «бабле», «мерседесах» и «тёлках», передает корреспондент ИА REGNUM.

Скришот YouTube-канала ОНТ Кадр из репортажа с конспектом чиновника

Совещание состоялось 18 декабря, главным спикером стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В тот же день местный телеканал ОНТ опубликовал репортаж на YouTube. Помимо кадров с главой государства, видеоряд традиционно состоял из перебивок, одна из которых запечатлела конспект одного из политиков. Белорусские СМИ сопоставили ролик с видеозаписями других телеканалов и пришли к выводу, что автор конспекта — бывший вице-премьер Владимир Дражин, который сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию гольфа.

«Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Ответить персонально. В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задне…» — записал чиновник.

Вскоре после того как кадр из ролика стал активно обсуждаться в сети, видео с YouTube-канала ОНТ было удалено. Однако многие успели сделать скриншот необычного конспекта чиновника, а другой пользователь «перезалил» видео на своём YouTube-канале.

Юзеры советуют политикам пересаживаться на «жигули» и надеются, что накажут не оператора, который заснял необычный конспект речи Лукашенко, а автора столь необычного сочинения.

«Вангую, что это видео наберёт много просмотров. ОНТ не ожидало. Надеюсь, накажут не оператора», — пишет Zmicer Hameza.

«Вопрос тёлок на совещании у президента остался не раскрытым! Требуем проработать данный вопрос и доложить, что там с тёлками-то?» — шутит Павел К.

Ранее в социальных сетях широкий резонанс вызвал отрывок из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым», в котором Владимир Жириновский (ЛДПР) пожаловался на морозы в Сибири, которые якобы достигают — 95 °C.