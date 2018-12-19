Нью-Дели, 19 декабря, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Индии задержали журналиста, назвавшего губернатора штата Манипур марионеткой премьер-министр Нарендры Моди, сообщает 19 декабря Reuters.

Клод Верлинд. Свобода

Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности, вышедшей на акции протеста в столице государства городе Нью-Дели. Адвокат корреспондента заявил о желании подзащитного подать апелляцию.

Напомним, по данным правозащитных организаций, составляющих рейтинг свободы СМИ в различных государствах, Индия занимает лишь 138-ю строчку. По данному показателю страна находится ниже, чем Зимбабве, Афганистан и Мьянма.