Москва, 19 декабря, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Подготовить предложения по созданию системы преференций для новых проектов в Арктической зоне России поручил министерствам и ведомствам премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст соответствующего документа опубликован 19 декабря на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Отмечается, что реализация в российской Арктике инвестиционных проектов будет направлена на обеспечение развития Северного морского пути (СМП) во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина.

В частности, правительство РФ в период до 11 марта 2019 года совместно с рядом компаний разработает проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктического региона. Проработка вопроса поручена Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и Минтрансу России. В работе над поручением премьер-министра примут участие Росатом, ОАО «РЖД» и другие предприятия.

Также Медведев поручил Минвостокразвития, Минфину и Минэнерго РФ подготовить предложения по созданию для новых проектов в регионе системы экономических преференций.

Как сообщало ИА REGNUM, также премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос создания на полуострове Таймыр в Красноярском крае территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

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