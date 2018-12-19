Вашингтон, 19 декабря, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой в США консолью текущего поколения. В период с марта 2017 года по ноябрь 2018 там было продано около 8,7 млн экземпляров. Об этом 18 декабря сообщил портал Eurogamer.

Nintendo Switch

Отмечается, что продажи Switch резко выросли к концу 2018 года после того, как вышли такие игры, как Pokémon: Let's Go, Eevee!, Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Super Mario Party. Издание отмечает: пока что нет информации о том, сколько Nintendo Switch было продано в мире.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что консоль Sony PlayStation Classic продается хуже своих конкурентов. В Японии в первую неделю продаж было продано 120 тыс. устройств, в то время как её конкурент — Super Nintendo Entertainment System Classic разошелся в первые четыре дня продаж в количестве около 369 тыс. ед.